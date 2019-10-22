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Ягудин обрушился с критикой на семью Заворотнюк за их молчание

Как сказал фигурист, он бы сразу обо всем рассказал общественности.

Ягудин обрушился с критикой на семью Заворотнюк за их молчание
Ягудин раскритиковал родных Заворотнюк/http://globallookpress.com

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании американского Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин раскритиковал родных и близких актрисы Анастасии Заворотнюк, которые скрывают, что происходит со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Она борется с онкологическим диагнозом.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Родные Заворотнюк мало рассказывают о состоянии актрисы/http://globallookpress.com

Как сказал Ягудин, он знаком как с Анастасией Заворотнюк, так и с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым. При этом ему известно на данный момент не больше, чем остальным. У каждого, как он сказал, свое мнение, как поступать в этой тяжелой ситуации.

«Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации», — заметил Алексей Ягудин, который пожелал скорейшего выздоровления актрисе, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что недавно супруга Ягудина, фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Тогда фигурист сразу обо всем рассказал общественности, чтобы не было кривотолков и пересудов.

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Алексей ЯгудинАнастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевПетр ЧернышевТатьяна Тотьмянина
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Ягудин обрушился с критикой на семью Заворотнюк за их молчание
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