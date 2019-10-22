Бутырская поздравила Хоркину с пополнением в семье

47-летняя Мария Бутырская одной из первых поздравила гимнастку с рождением второго ребенка. О радостном событии Светлана Хоркина сама рассказала подписчикам на личной страничке микроблога. По словам спортсменки, она всю беременность с нетерпением ждала тот день, когда сможет взять на руки новорожденную кроху. Имя и пол малыша новоиспеченная мамочка пока держит в тайне. Светлана и ее ребенок чувствуют себя хорошо. Хоркина уже принимает поздравления от коллег-спортсменов и близких друзей.

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«Светочка! Как я за тебя рада!!! Растите большими и здоровенькими!!! Дети — это главное в нашей жизни», — заявила Бутырская, обратившись к гимнастке. «Спасибо большое, Машуль», — отреагировала на слова фигуристки Хоркина.

Напомним, что у спортсменки подрастает четырнадцатилетний сын Святослав. В одном из интервью Светлана призналась, что старается не навязывать ему свое мнение. Хоркина водила наследника и в секцию плавания, и на большой теннис. Кроме того, юноша увлекался шахматами. Хоркина не скрывает: Святослав пока еще делится с ней своими секретами и переживаниями, а она, как мама, старается во всем поддерживать сына.