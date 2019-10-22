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Татьяна Веденеева отказывается жить с юными альфонсами

По словам актрисы, ей не по душе существовать под одной крышей с двадцатилетним мальчиком.

Татьяна Веденеева отказывается жить с юными альфонсами
Веденеевой не скучно одной/http://globallookpress.com

66-летняя актриса Татьяна Веденеева заявила, что в ее жизни нет любимого мужчины, с которым она бы могла спокойно встретить старость. По ее мнению, найти достойного человека в сегодняшних реалиях очень сложно. При этом, как она утверждает, недостатка мужского внимания она не испытывает. Ей часто признаются в любви представители сильного пола, которые говорят, что выросли на фильмах с ее участием и которым она нравилась с детства.

Татьяна Веденеева. Фото
Веденеева мечтает встретить любимого мужчину/http://globallookpress.com

«Молодые люди ко мне проявляют гораздо больше интереса, чем зрелые мужчины. Это, кстати, сейчас сплошь и рядом – юные альфонсы устраивают свою жизнь за счет уже состоявшейся, успешной женщины, которая старше их лет на двадцать, а то и больше», – заявила звезда.

При этом Татьяна Веденеева заметила, что она бы никогда не смогла жить под одной крышей с каким-нибудь двадцатилетним мальчиком, которого пришлось бы содержать. Для нее те дамы, кто идет по такому пути, потеряли всякое уважение.

Как сказала Веденеева, с годами после развода с мужем она привыкла жить одна и ее все устраивает в таком состоянии. Она полностью обеспечена, ей не скучно одной. При этом актриса все же не исключила, что на ее пути попадется достойный человек. Влюбиться, как она считает, можно в любом возрасте, сообщает «Собеседник».

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Зрелые мужчиныПоиски любвиТатьяна Веденеева
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Татьяна Веденеева отказывается жить с юными альфонсами
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