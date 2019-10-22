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Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной

Как пояснил фигурист, порой лучше промолчать и избежать тем самым крупной ссоры.

Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной
Ягудин не общается с женой/http://globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что дома предпочитает не разговаривать со своей супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Он отметил, что порой лучше молчать, нежели говорить то, что может иметь негативный исход.

Татьяна Тотьмянина. Фото
Тотьмянина читает книги по психологии/http://globallookpress.com

Как сказал спортсмен, ссор дома у него с супругой, которая недавно перенесла операцию по удалению желчного пузыря, не бывает. Порой все-таки случаются так называемые семейные дебаты, в ходе которых каждый старается отстоять свою точку зрения.

В то же время Ягудин заметил, что его жена очень мудрый человек. Она даже окончила курсы по психологии, познает себя и читает много умных книг.

Фигурист честно признается, что у него нет друзей, на которых он может положиться. При этом записная книжка ломится от номеров. Но всех этих людей он может назвать только своими знакомыми. Как сказал фигурист, он может положиться на своего агента Левана Матуа, на некоторых людей из родного Красноярска, а большего ему и не надо, сообщает «Комсомольская правда».

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Алексей ЯгудинТатьяна ТотьмянинаТатьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин
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Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной
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