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Талызину экстренно госпитализировали еще неделю назад

Журналисты узнали об этом лишь день назад.

Талызину экстренно госпитализировали еще неделю назад
Валентина Талызина/Фото: https://www.instagram.com/p/Bs8hmwegZE1/

Журналисты с запозданием узнали о госпитализации народной артистки Валентины Талызиной. Выяснилось, что 84-летняя актриса оказалась в больнице еще неделю назад. Актрису театра Моссовета разместили в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Тогда медики диагностировали у нее незначительные нарушения кровообращения в головном мозге. Опасности для жизни подобные процессы не представляют.

В самом театре, где с 1952 года служит Талызина, публику поспешили успокоить. Там еще раз подчеркнули, что Валентина Илларионовна находится на плановом обследовании, ситуацию критичной назвать нельзя. Вернуться Талызина планирует к 27 октября – именно тогда у нее запланирован очередной спектакль, уточняет МК. Кроме того, обсуждается и организация творческого вечера Талызиной – он намечен на декабрь.

Напомним, 21 октября стало известно, что актрису Моссовета Валентину Талызину госпитализировали в столичную клинику. Изначально в СМИ обсуждался диагноз микроинсульт, но позже родственники артистки этот факт опровергли и отметили, что у Валентины Илларионовны проблемы с ногой. Сама Талызина подробностями делиться отказалась, лишь заверив, что чувствует себя хорошо.

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Талызину экстренно госпитализировали еще неделю назад
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