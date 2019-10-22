НОВОСТИ

Исаева поделилась видео с Началовой, снятым незадолго до ее смерти

На дне рождения своей дочери певица веселилась и была очень жизнерадостной.

Исаева поделилась видео с Началовой, снятым незадолго до ее смерти
Началова незадолго до смерти была очень жизнерадостной/http://globallookpress.com

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте нынешнего года, Анна Исаева в Instagram опубликовала запись, которая была сделана незадолго до смерти исполнительницы. Тогда вся семья, включая бывшего мужа звезды, футболиста Евгения Алдонина, отмечала день рождения дочери исполнительницы и спортсмена Веры, которой исполнилось 12 лет.

На видео также можно увидеть крестных ребенка: футболиста Ролана Гусева и певицу Ларису Долину, которая, правда, практически все время на записи сидит в телефоне и с кем-то переписывается.

Как сказала Анна Исаева, ей взгрустнулось, поэтому она и выложила данную запись в Сеть. «Здесь самые близкие. Здесь вся семья Долиных, и Сашенька, внучка Ларисы Александровы, знающая Юлины песни и искренне отплясывающая. И Лина — ее мама, дочь Долиной, близкий друг Юли. И сама Лариса Александровна, сидящая в телефоне, все очень жизненно. Здесь Женя Алдонин, он всегда присутствовал на дне рождения дочери, по-другому у нас не бывало. Здесь Гуси — семья Ролана Гусева, впоследствии пережившая с нами тяжелые похороны. Здесь Костюшкина Юля с сыном, но он болтает в это время с моим Филиппом», — рассказала Анна Исаева.

Никто тогда и представить не мог такой исход. Отметим, что в ближайшее время могут начаться суды относительно квартиры звезды. Стоимость жилья составляет порядка ста миллионов рублей. В права наследства вступили родственники Началовой, но свою долю хочет получить хоккеист Александр Фролов, бывший возлюбленный исполнительницы. Он, как известно, давал в свое время деньги на ремонт певице, которые она ему, как он утверждает, не вернула.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ИсаеваВера АлдонинаЛариса ДолинаУмерла Юлия НачаловаЮлия Началова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Исаева поделилась видео с Началовой, снятым незадолго до ее смерти
Интересно?
Поделись с друзьями: