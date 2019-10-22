Исаева поделилась видео с Началовой, снятым незадолго до ее смерти

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте нынешнего года, Анна Исаева в Instagram опубликовала запись, которая была сделана незадолго до смерти исполнительницы. Тогда вся семья, включая бывшего мужа звезды, футболиста Евгения Алдонина, отмечала день рождения дочери исполнительницы и спортсмена Веры, которой исполнилось 12 лет.

На видео также можно увидеть крестных ребенка: футболиста Ролана Гусева и певицу Ларису Долину, которая, правда, практически все время на записи сидит в телефоне и с кем-то переписывается.

Как сказала Анна Исаева, ей взгрустнулось, поэтому она и выложила данную запись в Сеть. «Здесь самые близкие. Здесь вся семья Долиных, и Сашенька, внучка Ларисы Александровы, знающая Юлины песни и искренне отплясывающая. И Лина — ее мама, дочь Долиной, близкий друг Юли. И сама Лариса Александровна, сидящая в телефоне, все очень жизненно. Здесь Женя Алдонин, он всегда присутствовал на дне рождения дочери, по-другому у нас не бывало. Здесь Гуси — семья Ролана Гусева, впоследствии пережившая с нами тяжелые похороны. Здесь Костюшкина Юля с сыном, но он болтает в это время с моим Филиппом», — рассказала Анна Исаева.

Никто тогда и представить не мог такой исход. Отметим, что в ближайшее время могут начаться суды относительно квартиры звезды. Стоимость жилья составляет порядка ста миллионов рублей. В права наследства вступили родственники Началовой, но свою долю хочет получить хоккеист Александр Фролов, бывший возлюбленный исполнительницы. Он, как известно, давал в свое время деньги на ремонт певице, которые она ему, как он утверждает, не вернула.