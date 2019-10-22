Пугачева приготовила обед и ужин для известного продюсера

В гостях у Примадонны и телеведущего Максима Галкина побывал Борис Рубиновский.

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась новая запись. На кадрах можно увидеть продюсера Бориса Рубиновского, который пожаловал в гости к звездному семейству.

Как рассказал Борис Рубиновский, он целый день провел в замке у знаменитостей. Они, как он отметил, подарили ему нереальное количество теплоты, заботы и радости общения.

«Отдельное спасибо Максиму за интересную и познавательную экскурсию, а Алле Борисовне за вкуснейший обед и ужин», — сказал Борис Рубиновский. При этом он не уточнил, что именно приготовила для него Примадонна отечественной эстрады.

Борис Рубиновский известен тем, что организует концерты знаменитостей. Скорее всего, на встрече речь шла о предстоящем выступлении Аллы Пугачевой в Минске. Как известно, в столице Белоруссии она даст концерт 2 ноября. На ее выступлении ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. В настоящее время билетов в продаже практически не осталось.