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Богомолов серьезно поднимет цены на спектакли в своем театре

К примеру, на постановку «Женщина-змея» можно будет попасть за 10-15 тысяч рублей.

Богомолов серьезно поднимет цены на спектакли в своем театре
Богомолов поднимает цены в своем театре/http://globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов сообщил, что Театр на Малой Бронной в ближайшее время серьезно поднимет цены на билеты. К примеру, на новую постановку Олега Долина «Женщина-змея» можно будет попасть за 10-15 тысяч рублей.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото
Богомолов меняет ценовую политику своего театра/http://globallookpress.com

Как сказал супруг светской львицы Ксении Собчак, театр вынужден пойти на такие, как всем кажется, непопулярные меры. Дело в том, что режиссер не собирается ждать денег от государства. Кроме того, как отметил Богомолов, от спонсоров также не стоит ждать подачек. Режиссер сказал, что в его театре никто не хочет быть иждивенцами.

Кроме того, по словам Богомолова, актерам нужно платить зарплату. Они должны достойно зарабатывать, чтобы жить нормальной жизнью. Новые постановки театр будет делать на собственные средства. В то же время режиссер заметил, что ценовая политика будет гибкой. Скорее всего, для некоторых категорий населения будут серьёзные льготы.

Также Богомолов анонсировал полную смену репертуара театра в течение ближайших двух лет, сообщает «Комсомольская правда».

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Константин БогомоловКсения СобчакТеатр на Малой Бронной
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Богомолов серьезно поднимет цены на спектакли в своем театре
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