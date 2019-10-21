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Тарасова пожелала Лолите как можно скорей оформить развод с Ивановым

Актриса из сериала «Глухарь» не сомневается: певица еще сможет найти свое женское счастье.

Тарасова пожелала Лолите как можно скорей оформить развод с Ивановым
Виктория Тарасова (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Виктория Тарасова вслед за Аркадием Укупником появилась на съемочной площадке программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире ток-шоу близкая подруга 55-летней Лолиты Милявской высказалась о супружестве певицы. По слов актрисы, поначалу она искренне верила в то, что избранник исполнительницы действительно испытывает к артистке сильные чувства. Однако сейчас Тарасова желает Лолите отказаться от примирения с мужем, заверяя, что в будущем Милявская сможет обрести настоящее женское счастье.

«Я то, как наивная верила в любовь этого неравного брака. Глядя на Лолиту, я надеялась, что такие чувства возможны. А сейчас, конечно, я в сомнениях. Очень жалко. Переживаю за Лолу. Хочу, чтобы этот брак распался. А в жизни Милявской наступила новая полоса», — подметила Виктория.

Мнение актрисы поддержал и Аркадий Укупник. Музыкант признался, что еще девять лет назад его посещали мысли о том, что Лолита в конечном итоге разойдется с молодым избранником. Певец не исключает вероятность того, что со стороны Дмитрия Иванова этот брак изначально был фиктивным.

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Тэги:

Виктория ТарасоваДмитрий БорисовДмитрий Ивановзвездная семьяЛолита МилявскаяПрограмма «Пусть говорят»
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Тарасова пожелала Лолите как можно скорей оформить развод с Ивановым
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