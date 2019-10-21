«Он ее использовал»: Укупник вывел на чистую воду мужа Милявской

Аркадий Укупник пришел на программу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» на Первом канале. Эфир ток-шоу был посвящен певице Лолите Милявской и ее отношениям с молодым возлюбленным Дмитрием Ивановым. Ранее в прессе появилась информация о том, что избранник артистки подал на развод.

Говоря о супружестве Лолиты, Укупник признался, что узнал о проблемах в семье исполнительницы только благодаря журналистам. При этом еще девять лет назад музыкант допускал мысль о том, что этот брак Милявской обречен.

«Со стороны Дмитрия этот брак был фиктивным. Он ее просто использовал. Это мое мнение… Раньше я на него смотрел через призму Лолиной любви. Последние годы было видно, что певица находится на психологическом надломе. Она сейчас лучше выглядит!! Похудела… сбросила все лишнее», — отметил Укупник, выступив с критикой в адрес возлюбленного певицы.

Музыкант не сомневается: Лолита сможет пережить личную трагедию, будучи сильной и независимой женщиной.