НОВОСТИ

Ради модной съемки Шейк мерзла в Исландии в одном свитере

Модель стала героиней новой рекламной кампании Falconeri.

Ради модной съемки Шейк мерзла в Исландии в одном свитере
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк почти все лето работала и лишь в августе позволила себе несколько недель понежиться на солнце в Испании. Осень тоже выдалась насыщенной для модели. Она приняла участие в показах в Милане, Лондоне и Нью-Йорке в рамках Недели моды. Когда у девушки появляется свободное время, то она предпочитает уделять его дочери Лее. А когда с крохой сидит Брэдли Купер, который, по слухам, расстался с русской красавицей, то она веселиться с русскими подругами.

Однако Шейк недавно успела побывать в Исландии, где снялась в новой рекламной кампании Falconeri. Модель примерила ряд стильных зимних образов из новой коллекции. Она позировала перед легендарным фотографом из Италии Джампаоло Сгура. Снимки из новой фотосессии на днях появились в Сети. На них Ирина позирует в стильных кашемировых свитерах, которые также можно носить как платья. Их можно смело сочетать с тренчами, туниками и пальто.

На одном из фото русская красавица позирует в кремовом свитере крупной вязки с узорами в виде косичек и высоким воротом. Наряд позволил показать стройные ноги модели. Поверх Ирина также надела пальто болотного цвета. Она стояла на фоне заснеженных гор и льдов. Съемка продолжалась не один час и модели пришлось померзнуть. Но красавица привыкла к издержкам профессии!

«Невероятные моменты, проведенные на съемках новой кампании Falconeri в Исландии. Съемка, которую я никогда не забуду», — поделилась девушка.

В тизере и вовсе показаны чарующие моменты, когда Шейк гуляла вдоль побережья, касаясь босыми ногами ледяной воды. При этом она была облачена в свитер ярко-морковного цвета, который идеально подойдет, чтобы в него укутаться зимой. «Королева льда», «Невероятна», «Завораживающие кадры», «Бесподобна и грациозна», «Роскошная Ирина», — отозвались пользователи Сети.

А вы любите носить свитера?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильИрина ШейкМодные тренды
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ради модной съемки Шейк мерзла в Исландии в одном свитере
Интересно?
Поделись с друзьями: