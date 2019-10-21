Ради модной съемки Шейк мерзла в Исландии в одном свитере

Ирина Шейк почти все лето работала и лишь в августе позволила себе несколько недель понежиться на солнце в Испании. Осень тоже выдалась насыщенной для модели. Она приняла участие в показах в Милане, Лондоне и Нью-Йорке в рамках Недели моды. Когда у девушки появляется свободное время, то она предпочитает уделять его дочери Лее. А когда с крохой сидит Брэдли Купер, который, по слухам, расстался с русской красавицей, то она веселиться с русскими подругами.

больше по теме Ирина Шейк в алом платье-сорочке вышла в свет с русской подругой Модели посетили презентации новой косметической коллекции от Пэт Макграт в Нью-Йорке.

Однако Шейк недавно успела побывать в Исландии, где снялась в новой рекламной кампании Falconeri. Модель примерила ряд стильных зимних образов из новой коллекции. Она позировала перед легендарным фотографом из Италии Джампаоло Сгура. Снимки из новой фотосессии на днях появились в Сети. На них Ирина позирует в стильных кашемировых свитерах, которые также можно носить как платья. Их можно смело сочетать с тренчами, туниками и пальто.

На одном из фото русская красавица позирует в кремовом свитере крупной вязки с узорами в виде косичек и высоким воротом. Наряд позволил показать стройные ноги модели. Поверх Ирина также надела пальто болотного цвета. Она стояла на фоне заснеженных гор и льдов. Съемка продолжалась не один час и модели пришлось померзнуть. Но красавица привыкла к издержкам профессии!

«Невероятные моменты, проведенные на съемках новой кампании Falconeri в Исландии. Съемка, которую я никогда не забуду», — поделилась девушка.

В тизере и вовсе показаны чарующие моменты, когда Шейк гуляла вдоль побережья, касаясь босыми ногами ледяной воды. При этом она была облачена в свитер ярко-морковного цвета, который идеально подойдет, чтобы в него укутаться зимой. «Королева льда», «Невероятна», «Завораживающие кадры», «Бесподобна и грациозна», «Роскошная Ирина», — отозвались пользователи Сети.

А вы любите носить свитера?