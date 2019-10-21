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В Малибу сдают в аренду дом Барби

Снять комнату в этом поместье намного дешевле, чем пребывание в кукольном доме в игрушечном эквиваленте.

В Малибу сдают в аренду дом Барби
Дом Барби/Фото: https://www.instagram.com/p/B3uHDLIncuH/

В Малибу сдают в аренду дом мечты — апартаменты куклы Барби. Особняк знаменитой игрушки был воссоздан в честь 60-летия со дня ее создания. Продвигать коттедж взялась одна из местных риэлтерских компаний. Приезжающие в Малибу туристы смогут снять как целый дом, так и отдельные комнаты. Примечательно, что обойдется это желающим дешевле, чем если бы они делали это в кукольном мире.

Как отмечает Daily Mirror, сам дом состоит из трех этажей. В нем есть все, что имеет и кукольный прототип – несколько спален, бассейн, две ванные комнаты, широкая терраса, а также зона для медитаций. Внутри также присутствуют гардеробная, рабочий кабинет, джакузи и кинотеатр. Для обшивки дома строители выбрали розовый цвет – именно он считается классическим для Барби. Желающие также смогут примерить любой наряд знаменитой куклы.

Владельцы недвижимости подчеркивают – обычно этот особняк не сдается. На короткое время стоимость пребывания там составит 60 долларов за ночь.

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В Малибу сдают в аренду дом Барби
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