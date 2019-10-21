Александр Розенбаум после операции задумался о контрацепции

В сентябре всех поклонников барда Александра Розенбаума ждала тревожна новость: 68-летнего артиста положили в больницу на операцию. Позже стало известно, что ему удачно удалили раковую опухоль. Комментировать болезнь любимец публики особо не стал, заявив лишь, что просто вернулся к работе.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что музыкант в добром здравии. Он не только передвигается по Москве, но и шутит на темы ниже пояса. Например, 21 октября во время прогулки по Старому Арбату он увидел модный салон, продающий презервативы. Александр Яковлевич не смог просто пройти мимо — сфотографировал торговую точку и сделал про нее пост в Instagram.

«Товар нужный. Спрос большой. К хозяевам вопросов нет. Люди зарабатывают. Но то ли я из ума выжил… То ли, что-то здесь не так… Интересно, есть ли в таком красивом салоне примерочные?» — написал Розенбаум.

Добавим, что в этот же вечер, 21 октября, знаменитого барда покажут в передаче «Вечерний Ургант», где ведущий попросит его исполнить в фирменной манере хит «Вите надо выйти».

больше по теме Александр Розенбаум дал первый концерт после удаления опухоли Артист выглядел на сцене здоровым и бодрым.

Кто-нибудь из вас бывал в подобном заведении? Подскажите, есть ли там примерочные…