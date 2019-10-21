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Александр Розенбаум после операции задумался о контрацепции

Народного артиста России заинтересовал бутик, продающий презервативы.

Александр Розенбаум после операции задумался о контрацепции
Александру Розенбауму кое-что непонятно в торговле презервативами. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

В сентябре всех поклонников барда Александра Розенбаума ждала тревожна новость: 68-летнего артиста положили в больницу на операцию. Позже стало известно, что ему удачно удалили раковую опухоль. Комментировать болезнь любимец публики особо не стал, заявив лишь, что просто вернулся к работе.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что музыкант в добром здравии. Он не только передвигается по Москве, но и шутит на темы ниже пояса. Например, 21 октября во время прогулки по Старому Арбату он увидел модный салон, продающий презервативы. Александр Яковлевич не смог просто пройти мимо — сфотографировал торговую точку и сделал про нее пост в Instagram.

«Товар нужный. Спрос большой. К хозяевам вопросов нет. Люди зарабатывают. Но то ли я из ума выжил… То ли, что-то здесь не так… Интересно, есть ли в таком красивом салоне примерочные?» — написал Розенбаум.

Добавим, что в этот же вечер, 21 октября, знаменитого барда покажут в передаче «Вечерний Ургант», где ведущий попросит его исполнить в фирменной манере хит «Вите надо выйти».

Кто-нибудь из вас бывал в подобном заведении? Подскажите, есть ли там примерочные…

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Александр Розенбаум после операции задумался о контрацепции
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