Фанаты Меган Маркл запустили флешмоб в поддержку герцогини

Британские фанаты решили поддержать герцогиню Сассекскую Меган Маркл и запустили в ее честь флешмоб. Напомним, не так давно супруга принца Гарри призналась, что ей достаточно тяжело дается публичность – она близко к сердцу принимает нападки журналистов, а также страдает из-за сложностей в семье. Во время официального интервью об африканском туре Маркл и вовсе не смогла сдержать слез и призналась, что практически никто не интересуется ее состоянием. Сама же она чувствует себя очень уязвимой.

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Англичане не смогли пройти мимо откровения от Меган и стали размещать в личных профилях слова поддержки под тегом #WeLoveYouMeghan (Мы любим тебя, Меган). Британцы писали, что им стыдно за то состояние, до которого довели герцогиню. Некоторые подчеркивали, что и сами не смогли сдержать слез, когда смотрели признание Маркл.

«Я очень хотела бы ее обнять в тот момент. Сказать ей, как сильно она любима и как мы поддерживаем ее», — откровенно высказывались они.

Отметим, что слезы Меган нашли настолько большой отклик в сердцах простых британцев, что тег попал в тренд бриатнского твиттера и стал первым в выходные. Сама Меган, однако, поблагодарить людей за поддержку не спешит.