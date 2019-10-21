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Фанаты Меган Маркл запустили флешмоб в поддержку герцогини

Хэштег «Мы любим тебя, Меган» возглавил топ британского Twitter.

Фанаты Меган Маркл запустили флешмоб в поддержку герцогини
Меган Маркл/Фото: https://www.instagram.com/p/B21cwD-lLZq/

Британские фанаты решили поддержать герцогиню Сассекскую Меган Маркл и запустили в ее честь флешмоб. Напомним, не так давно супруга принца Гарри призналась, что ей достаточно тяжело дается публичность – она близко к сердцу принимает нападки журналистов, а также страдает из-за сложностей в семье. Во время официального интервью об африканском туре Маркл и вовсе не смогла сдержать слез и призналась, что практически никто не интересуется ее состоянием. Сама же она чувствует себя очень уязвимой.

Англичане не смогли пройти мимо откровения от Меган и стали размещать в личных профилях слова поддержки под тегом #WeLoveYouMeghan (Мы любим тебя, Меган). Британцы писали, что им стыдно за то состояние, до которого довели герцогиню. Некоторые подчеркивали, что и сами не смогли сдержать слез, когда смотрели признание Маркл.

«Я очень хотела бы ее обнять в тот момент. Сказать ей, как сильно она любима и как мы поддерживаем ее», — откровенно высказывались они.

Отметим, что слезы Меган нашли настолько большой отклик в сердцах простых британцев, что тег попал в тренд бриатнского твиттера и стал первым в выходные. Сама Меган, однако, поблагодарить людей за поддержку не спешит.

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Фанаты Меган Маркл запустили флешмоб в поддержку герцогини
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