НОВОСТИ

Нинидзе оценила перспективы родить от Виторгана

Звезда отметила, что стать мамой еще раз пока не готова.

Нинидзе оценила перспективы родить от Виторгана
Нинидзе пока не готова рожать от Виторгана/http://globallookpress.com

Актриса Нино Нинидзе оценила свои перспективы родить ребенка от актера Максима Виторгана, с которым у нее сейчас бурный роман. Парочку все чаще можно увидеть вместе. Недавно звезда выложила в Сеть странный снимок с беременным животом. Поклонники сразу набросились с вопросами на звезду. В комментариях ее тут же принялись поздравлять: «Неужели от Виторгана? Так быстро!» Многие почему-то не учли, что Нино Нинидзе известная актриса.

Максим Виторган. Фото
Виторган закрутил роман с Нинидзе/http://globallookpress.com

Сама Нино Нинидзе пояснила, что она снялась в эпизодической роли в картине «Верность» режиссера Нигины Сайфуллаевой.

«Премьера будет 23 октября. По фильму я таки не родила. Там лишь эпизод с моим участием», — заметила звезда.

Также актриса оценила свои перспективы стать в ближайшее время еще раз матерью. Причем от Максима Виторгана, своего нынешнего любимого человека. «Матерью я уже стала, а вот повторить этот подвиг пока не готова», — ответила она о перспективах еще одного материнства.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ВиторганНино НинидзеФильм "Верность"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нинидзе оценила перспективы родить от Виторгана
Интересно?
Поделись с друзьями: