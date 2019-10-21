Нинидзе оценила перспективы родить от Виторгана

Звезда отметила, что стать мамой еще раз пока не готова.

Актриса Нино Нинидзе оценила свои перспективы родить ребенка от актера Максима Виторгана, с которым у нее сейчас бурный роман. Парочку все чаще можно увидеть вместе. Недавно звезда выложила в Сеть странный снимок с беременным животом. Поклонники сразу набросились с вопросами на звезду. В комментариях ее тут же принялись поздравлять: «Неужели от Виторгана? Так быстро!» Многие почему-то не учли, что Нино Нинидзе известная актриса.

Сама Нино Нинидзе пояснила, что она снялась в эпизодической роли в картине «Верность» режиссера Нигины Сайфуллаевой.

«Премьера будет 23 октября. По фильму я таки не родила. Там лишь эпизод с моим участием», — заметила звезда.

Также актриса оценила свои перспективы стать в ближайшее время еще раз матерью. Причем от Максима Виторгана, своего нынешнего любимого человека. «Матерью я уже стала, а вот повторить этот подвиг пока не готова», — ответила она о перспективах еще одного материнства.