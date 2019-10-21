Мать Шишкова ответила хейтерам Тимати, назвавшего сына Ратмиром

Как известно, некоторые поклонники рэпера осудили его за такой странный выбор имени для ребенка.

Мать музыканта Ратмира Шишкова Ляля Михайловна ответила хейтерам, которые набросились на Тимати, назвавшего своего сына от модели Анастасии Решетовой Ратмиром. Как известно, многие осудили его за такой странный выбор имени для ребенка.

«У каждого свои понятия в этом вопросе. Для меня ценно, что Тимур сделал такой выбор», — заметила женщина, которая много лет назад потеряла любимого сына.

Как сказала мама Ратмира Шишкова, который погиб в страшной аварии в Москве 12 лет назад, она сразу же написала смс рэперу. «Меня тронуло, что он назвал сына в честь Ратмира. Тимати в разъездах. При встрече, конечно, я поздравлю его лично и постараюсь увидеться с ребенком», — сказала женщина.

Оказывается, Тимати уже много лет помогает женщине. «Ребята поддерживают меня во многом. Спасибо им большое за это. Я это всегда помню и не перестаю их благодарить», — заявила Ляля Михайловна.