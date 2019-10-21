Массовые сокращения ждут каждую десятую компанию в России

Массовые сокращения ждут каждую 10-ю компанию в России в 2020 году. В Headhunter провели опрос среди 150 работодателей. Выяснилось, что ситуацию на рынке труда в целом можно назвать стабильной, ведь только 9% компаний признались в необходимости увольнения сотрудников. 62% среди официальных представителей наоборот заявили о намерениях расширить штат (так, в 2018 году этот показатель был значительно хуже – каждая пятая компания рассчитывала уволить сотрудников, об увеличении говорили в 49% случаев).

«Известия» отмечают, что всего же на рынке труда имеется 1,7 миллионов вакансий. Уровень официальной безработицы при этом не достигает и одного процента. Официальное количество не занятых составляет почти 663 тысячи человек. Прогнозируют эксперты и реальный рост уровня зарплат – так, речь идет о двух процентах на три года – с 2020 по 2022 год. Безработица же достигнет 4, 7 процентов.