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Лыжный сезон не за горами!

Если на зимних каникулах вы планировали всей семьей выбираться на склоны Швейцарии — можете принять участие в конкурсе.

Лыжный сезон не за горами!
Фото предоставлено рекламодателем

В преддверии зимних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Швейцарии, местные транспортные компании устроили розыгрыш 12000 бесплатных недельных ски-пассов для детей в возрасте до 13 лет. Ограничения по датам нет, сертификаты действуют весь зимний сезон 2019/2020, поэтому если вы планировали всей семьей выбираться на склоны Швейцарии в январские каникулы – можете принять участие в конкурсе. Сделать это просто: до 31 октября заполните анкету и, возможно, вам повезет. И еще один совет: если вы любите находиться в гуще событий и планируете посмотреть выступления участников Олимпиады, выбирайте курорты, на которых состоятся соревнования. В Санкт-Морице пройдут заезды бобслея, скелетона и санного спорта, в Вилларе будут состязаться лыжники и сноубордисты, а в Шампери – кёрлингисты. Третьи зимние юношеские Олимпийские игры 2020 пройдут с 9 по 22 января 2020 года.

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