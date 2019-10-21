Переживший операцию Петр Мамонов нуждается в материальной поддержке

Переживший операцию на сердце Петр Мамонов не может приобрести необходимых лекарств. О тяжелом семейном положении журналистам Teleprogramma.pro рассказала супруга актера Ольга. Женщина поведала, что сейчас состояние актера оставляет желать лучшего – Петр плохо себя чувствует, реабилитационный период дается ему с трудом.

«Сейчас он дома. Лекарства у него бесконечные. Пообщаться с ним не получится, но он не хочет ничего. Тяжелая операция была на сердце», — пояснила она.

Ольга рассказала, что сейчас Мамонову требуется большое количество жизненно необходимых препаратов, некоторые из которых не продают даже по скидке. На их приобретение денег у семьи практически нет.

«Мы сейчас отменили все концерты. Сбережений у нас не было, не копили мы денег. Из друзей у нас только 20 котов. Сын платит за свет. Сейчас есть у него работа, он помогает, а больше никто. У Петра пенсия 18 тысяч + 10 лужковские. А лекарств на 6 тысяч», — сокрушается она.

Ольга Мамонова призналась, что возникли в определенное время у семьи и проблемы с поиском врачей. Далеко не все медики соглашались помочь артисту, но один хирург все же согласился и, по словам Ольги, «сделал все виртуозно».