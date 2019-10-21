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Стало известно, какой вуз окончил чеченский внук Аллы Пугачевой

Дени Байсаров учился в лондонском филиале Школы бизнеса имени Бута.

Стало известно, какой вуз окончил чеченский внук Аллы Пугачевой
Сын Орбакайте закончил вуз в Лондоне/globallookpress.com

Журналистам удалось выяснить, какой вуз окончил Дени Байсаров, сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, внук Аллы Пугачевой. Ранее мать молодого человека говорила, что сын учится в неком престижном лондонском университете. При этом конкретное название вуза она наотрез отказывалась называть.

Кристина Орбакайте. Фото
Сын Орбакайте закончил престижный вуз в Лондоне/http://globallookpress.com

Впрочем, корреспондентам удалось выяснить, что на фотографии, которую Байсаров ранее выложил в Сеть, он находится около Гилдхолл — резиденции лорд-мэра города. Напротив этого здания расположен главный корпус лондонского филиала Школы бизнеса имени Бута.

Кстати, сама мать Байсарова, Кристина Орбакайте, отмечала, что ее сын изучает основы бизнеса. Кроме того, молодой человек увлекается фотографией, делает фотосессии друзей.

Добавим, что Школа бизнеса имени Бута — очень рейтинговый вуз. Уже девять его выпускников становились нобелевскими лауреатами по экономике. Некоторые возглавляют крупные компании, к примеру: Apple или Microsoft. Отметим, что за три года обучения родители должны отдавать за своих детей минимум 150 тысяч долларов, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Дени Байсаров около десяти лет назад оказался в центре распрей своих звездных родителей. Все помнят, как воевали за ребенка его отец и мать. Руслан Байсаров делал все возможное, чтобы Кристина Орбакайте не виделась с ребенком. Даже влияние Примадонны Аллы Пугачевой до поры до времени не помогало. Лишь спустя несколько месяцев Орбакайте и Байсарову удалось найти точки соприкосновения в этом вопросе. На данный момент Дени Байсаров уже стал совершеннолетним. Заметно потеплели и отношения его родителей, которых, конечно, нельзя назвать друзьями, но и лютыми врагами, как много лет назад, они, к счастью для всего звездного семейства, быть перестали. Оба после расставания завели новые семьи.

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Стало известно, какой вуз окончил чеченский внук Аллы Пугачевой
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