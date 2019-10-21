Петренко рассказал о мистической смерти племянника во время съемок «Звезды»

Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что его родная сестра пережила страшную трагедию в своей жизни. Она потеряла ребенка, который утонул.

«Это просто какая-то мистика. Я как раз снимался в эпизоде в «Звезде», где тонет мой товарищ. Вылез из воды, еще даже не обсох, как вдруг раздается звонок и мне сообщают о смерти моего племянника, который утонул», — сказал актер.

Как оказалось, мать актера поехала с внуком купаться. Она долго следила, как ей казалось, за ним с берега, но позже поняла, что это совсем другой ребенок. «Она забежала в воду и вытащила его тело. Я понимаю, что это было очень страшно», — сказал актер.

По его признанию, на плечи его матери и сестры выпали тяжелейшие испытания. «У Ирины, к счастью, потом еще две девочки родились. Ее муж мужественно воспринял смерть сына. У всех после той трагедии поменялось восприятие жизни», — заметил актер.