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Петренко не скрывает, что изменял первой жене с Климовой

Как сказал актер, между ним и будущей второй супругой сразу вспыхнула страсть.

Петренко не скрывает, что изменял первой жене с Климовой
Петренко изменял первой жене с Климовой/http://globallookpress.com

Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о начале своих романтических отношений с актрисой Екатериной Климовой. Как известно, от нее на свет появились двое его сыновей. Впрочем, этот брак распался.

Игорь Петренко и Екатерина Климова. Фото
Петренко изменял жене с Климовой/http://globallookpress.com

«Она училась на курс старше меня, хотя на год младше. Наша жизнь была как в космосе. Какие-то токи проходили между нами после первого дня знакомства. Потом в «Московских окнах» мы сыграли семью. Мы прожили очень многое. Это был момент некой игры. Вдруг загорелся огонек, и мы не могли существовать друг без друга», — заявил Петренко.

Как сказал актер, они с Климовой отдавали себе отчет, что не могут быть вместе. «Мы поняли, что у нее семья, у меня семья. Мы просто зашли в тупик и на время расстались», — заметил актер.

Известные актеры встретились снова только через год. Екатерина пригласила Игоря на свой спектакль. «Мы взяли этот год на проверку чувств. Как раз я уже расстался с  первой женой Ириной Леоновой. Катя ушла из семьи ко мне. Нельзя сказать, что я ворвался с жизнь Кати на белом коне. Так просто сложилось. Это была как резинка. Чем сильнее оттянешь, тем сильнее прилетит», — сказал Петренко.

Впрочем, спустя много лет они расстались с Климовой. «С Екатериной мы порой просто ради детей брали себя в руки и не расходились. Другое дело что мы оба понимали — что-то трескалось в наших отношениях. В какой-то момент что-то сломалось», — сказал актер.

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Тэги:

Екатерина КлимоваИгорь ПетренкоИрина ЛеоноваПрограмма "Судьба человека"
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Петренко не скрывает, что изменял первой жене с Климовой
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