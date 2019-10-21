Петренко не скрывает, что изменял первой жене с Климовой

Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о начале своих романтических отношений с актрисой Екатериной Климовой. Как известно, от нее на свет появились двое его сыновей. Впрочем, этот брак распался.

«Она училась на курс старше меня, хотя на год младше. Наша жизнь была как в космосе. Какие-то токи проходили между нами после первого дня знакомства. Потом в «Московских окнах» мы сыграли семью. Мы прожили очень многое. Это был момент некой игры. Вдруг загорелся огонек, и мы не могли существовать друг без друга», — заявил Петренко.

Как сказал актер, они с Климовой отдавали себе отчет, что не могут быть вместе. «Мы поняли, что у нее семья, у меня семья. Мы просто зашли в тупик и на время расстались», — заметил актер.

Известные актеры встретились снова только через год. Екатерина пригласила Игоря на свой спектакль. «Мы взяли этот год на проверку чувств. Как раз я уже расстался с первой женой Ириной Леоновой. Катя ушла из семьи ко мне. Нельзя сказать, что я ворвался с жизнь Кати на белом коне. Так просто сложилось. Это была как резинка. Чем сильнее оттянешь, тем сильнее прилетит», — сказал Петренко.

Впрочем, спустя много лет они расстались с Климовой. «С Екатериной мы порой просто ради детей брали себя в руки и не расходились. Другое дело что мы оба понимали — что-то трескалось в наших отношениях. В какой-то момент что-то сломалось», — сказал актер.