НОВОСТИ

Самый трудолюбивый телеведущий Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ведущий установил мировой рекорд по пребыванию в прямом эфире в течение недели.

Самый трудолюбивый телеведущий Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Владимир Соловьев стал мировым рекордсменом. Фото: Komsomolskaya Pravda

России есть, чем гордиться. Телеведущий Владимир Соловьев занял место в Книге рекордов Гиннесса, как человек дольше всех появлявшийся в прямом эфире в течение недели. Его результат составил 25 часов 53 минуты и 57 секунд. В счет пошли участия журналиста в передачах «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Рекордсмен рассказал, что для этого достижения ему пришлось по пять часов в день проводить в прямом эфире. Контрольные цифры считало особое подразделение ВГТРК.

«Каждую передачу наши коллеги копировали на файлообменник, сопровождая кипой документов, подтверждающих эфирные выходы, все это переводили на английский, заверяли апостилем и отправляли комиссии Книги», — цитирует Соловьева ТАСС.

Работа была проведена тщательная, и специалисты, фиксирующие рекорды, не нашли, к чему можно придраться. Российский телеведущий «сместил с пьедестала» своего японского коллегу Монта Мино, чей результат был 21 час, 42 минуты. Кстати, в одной из передач Владимир рассказал зрителям, как ему удается так долго работать в прямом эфире.

Напомним, Соловьев ведет политические программы и часто становится объектом критики либо участником громких скандалов. Недавно, например, в обществе обсуждалась недвижимость, которой владеет журналист. 56-летний мужчина может похвастаться дорогим жильем в Москве, и в Италии. Мэтр отечественного телевидения Владимир Познер, кстати, не считает Соловьева своим коллегой.

А как вы относитесь к телеведущему-рекордсмену?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир СоловьевКнига рекордов Гиннессамировой рекордрекордтелеканал "Россия-1"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Самый трудолюбивый телеведущий Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Интересно?
Поделись с друзьями: