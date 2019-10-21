Самый трудолюбивый телеведущий Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

России есть, чем гордиться. Телеведущий Владимир Соловьев занял место в Книге рекордов Гиннесса, как человек дольше всех появлявшийся в прямом эфире в течение недели. Его результат составил 25 часов 53 минуты и 57 секунд. В счет пошли участия журналиста в передачах «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Рекордсмен рассказал, что для этого достижения ему пришлось по пять часов в день проводить в прямом эфире. Контрольные цифры считало особое подразделение ВГТРК.

«Каждую передачу наши коллеги копировали на файлообменник, сопровождая кипой документов, подтверждающих эфирные выходы, все это переводили на английский, заверяли апостилем и отправляли комиссии Книги», — цитирует Соловьева ТАСС.

Работа была проведена тщательная, и специалисты, фиксирующие рекорды, не нашли, к чему можно придраться. Российский телеведущий «сместил с пьедестала» своего японского коллегу Монта Мино, чей результат был 21 час, 42 минуты. Кстати, в одной из передач Владимир рассказал зрителям, как ему удается так долго работать в прямом эфире.

Напомним, Соловьев ведет политические программы и часто становится объектом критики либо участником громких скандалов. Недавно, например, в обществе обсуждалась недвижимость, которой владеет журналист. 56-летний мужчина может похвастаться дорогим жильем в Москве, и в Италии. Мэтр отечественного телевидения Владимир Познер, кстати, не считает Соловьева своим коллегой.

А как вы относитесь к телеведущему-рекордсмену?