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Петренко объяснил, почему рухнул его брак с Ириной Леоновой

Как сказал актер, у них не было детей, что повлияло на расставание.

Петренко объяснил, почему рухнул его брак с Ириной Леоновой
Петренко развелся с первой женой/globallookpress.com

Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей первой супруге актрисе театра и кино Ирине Леоновой. Свадьбу с ней он сыграл в 2000 году. Спустя четыре года звезды развелись.

Ирина Леонова. Фото
Петренко расстался с Леоновой/http://globallookpress.com

«Ирина яркая, эффектная, умная. Замечательный человек. Кстати, недавно волею судеб после семнадцати лет странствий я вернулся в малый театр. Сейчас мы с ней работаем вместе. Даже есть спектакль, в котором мы играем вместе», — сказал актер.

Как считает Петренко, причиной их расставания стало то, что у них так и не появилось общих детей. «Отсутствие детей, безусловно, повлияло на наш расход, но годы около Ирины в браке были прекрасны. Я скажу, что каждый период моей жизни особенный и очень насыщенный», — заметил Игорь Петренко.

Интересно, что сейчас у Ирины Леоновой семеро детей от актера Евгения Цыганова. Причем муж ушел от актрисы. «Ирина молодец. Что касается ее мужа, то не надо его во всем винить», — сказал Петренко, заняв сторону Цыганова.

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Тэги:

Борис КорчевниковЕвгений ЦыгановИгорь ПетренкоИрина ЛеоноваПрограмма "Судьба человека"
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Петренко объяснил, почему рухнул его брак с Ириной Леоновой
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