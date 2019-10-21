Петренко объяснил, почему рухнул его брак с Ириной Леоновой

Как сказал актер, у них не было детей, что повлияло на расставание.

Актер Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей первой супруге актрисе театра и кино Ирине Леоновой. Свадьбу с ней он сыграл в 2000 году. Спустя четыре года звезды развелись.

«Ирина яркая, эффектная, умная. Замечательный человек. Кстати, недавно волею судеб после семнадцати лет странствий я вернулся в малый театр. Сейчас мы с ней работаем вместе. Даже есть спектакль, в котором мы играем вместе», — сказал актер.

Как считает Петренко, причиной их расставания стало то, что у них так и не появилось общих детей. «Отсутствие детей, безусловно, повлияло на наш расход, но годы около Ирины в браке были прекрасны. Я скажу, что каждый период моей жизни особенный и очень насыщенный», — заметил Игорь Петренко.

Интересно, что сейчас у Ирины Леоновой семеро детей от актера Евгения Цыганова. Причем муж ушел от актрисы. «Ирина молодец. Что касается ее мужа, то не надо его во всем винить», — сказал Петренко, заняв сторону Цыганова.