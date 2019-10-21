Младшая дочь Михалкова показала в его день рождения любимое фото с ним

Как известно, у Никиты Михалкова большая семья. От первого брака с Татьяной Вертинской у него есть сын Степан, который стал ресторатором. Наследники от нынешней супруги Татьяны Михалковой пошли по стопам отца и связали свою карьеру с актерской деятельностью. Более того, Анна, Надежда и Артем очень дружны. На днях звездная семья на несколько дней уехала, чтобы отдохнуть вместе.

21 октября Никите Сергеевичу исполнилось 74 года. С этим событием его первым поздравила младшая дочка. Она опубликовала архивное фото с именинником, где режиссер в белой шляпе ее обнимает за плечо.

«Мы спорим, мы шутим над друг другом, мы соглашаемся, мы бываем совершенно противоположных взглядов, мы обижаемся, но всегда прощаем, мы злимся, мы говорим хорошие слова, мы грустим, мы молчим, мы просто смотрим друг на друга, мы улыбаемся, мы признаемся в любви — мы живем! Дорогой папа, пусть так продолжается как можно дольше! Ты такой — единственный! Я тебя люблю!», — с нежностью обратилась Надежда к отцу.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что обожают работы Михалкова. «Очень люблю его творчество, ум и темперамент», «С днём рождения дорогой Никита Сергеевич! Вам здоровья, а нам, ваших новых фильмов», «Вам повезло! Такой папочка. Самый любимый. Обожаю…», «Слова замечательные! И каждое в точку», «Долгие лета папе! Он — великий человек», «Пипина копия», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Михалков давно стал дедушкой. У него пять внуков и четыре внучки. А также в прошлом году дочь его старшего сына Степана Александра родила режиссеру правнука. Его назвали Федором.