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«Все это ерунда»: Леша Барац открестился от скандала с девушкой Каримова

А режиссер вообще отказался что-либо комментировать.

«Все это ерунда»: Леша Барац открестился от скандала с девушкой Каримова
Леонид Барац назвал историю с изменой ерундой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ситуация с режиссером Романом Каримовым и актером Леонидом Барацем («Квартет И») оказалась довольно запутанной. Напомним, первый якобы сделал пост в Facebook 20 октября о том, что его девушка изменила ему со вторым, а после удалил это сообщение. Журналист портала Teleprogramma.pro позвонил кинодеятелю, чтобы узнать, правда это или нет, но тот бросил трубку, даже недослушав вопрос.

Леонид Барац был чуть более любезен, но тоже не стал рассказывать подробности произошедшего.

«Никакой ситуации нет, всё это ерунда», — коротко ответил актер по телефону.

Режиссер Марюс Вайсберг, который якобы был отмечен в скандальном посте Каримова, тоже не в курсе, что происходит.

«Это ошибка какая-то, я вообще не имею к этому никакого отношения. Я и Каримова знаю не так близко…» — ответил создатель «8 первых свиданий» и «Бабушки легкого поведения».

Возможно, Роман таким образом пытается привлечь внимание к своему новому фильму. Скоро должна выйти вторая часть его картины «Неадекватные люди».

А как вы думаете, была ли вообще измена?

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Тэги:

изменаЛеонид БарацМарюс ВайсбергРоман Каримов
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«Все это ерунда»: Леша Барац открестился от скандала с девушкой Каримова
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