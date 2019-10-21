Не голова, а нога: СМИ уточнили причину госпитализации Талызиной

Журналисты поспешили озвучить причину госпитализации 84-летней актрисы Валентины Талызиной. Отметим, утром 21 октября в прессе появились сообщения, что сотрудница Моссовета была доставлена в столичную клинику с ишемическим приступом. Тогда корреспонденты упоминали, что состояние артистки оценивается как среднетяжелое. Однако уже спустя полчаса дочь Талызиной – Ксения информацию опровергла – она заявила, что данные об инсульте на самом деле – неправда, а Валентину Илларионовну доставили в медучреждение из-за жалоб на боли в ноге – якобы у актрисы возникли проблемы с коленом.

больше по теме Талызина отказалась комментировать свое состояние после экстренной госпитализации 84-летняя актриса была доставлена в больницу с микроинсультом.

В Моссовете, где трудится Валентина Талызина, и вовсе озвучили третью версию произошедшего. Как уточняет RT со ссылкой на директора театра Валентину Панфилову, народная артистка, на самом деле, находится в хорошей физической форме, а к врачам она обратилась, чтобы пройти плановое обследование. Панфилова также подчеркнула – перед спектаклями Талызиной требуется отдых. Знакомый же с Валентиной Илларионовной Андрей Загорский поспешил подтвердить самую первую версию СМИ – он заявил, что у Талызиной действительно случился микроинсульт. Почему этот факт отрицается официальными представителями, пояснить он не смог, лишь резюмировал, что сейчас опасность для здоровья миновала.