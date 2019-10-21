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Первая любовь Игоря Петренко умерла от передозировки наркотиков

По словам актера, ему некого винить в этой трагедии, кроме самого себя.

Первая любовь Игоря Петренко умерла от передозировки наркотиков
Петренко рассказал о первой любви/http://globallookpress.com

Актер Игорь Петренко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей первой любви. С ней он познакомился, когда еще учился в школе.

Игорь Петренко. Фото
Первая любовь Петренко умерла от наркотиков/globallookpress.com

«Мы познакомились с девочкой. Полюбили друг друга. Она была моей первой настоящей любовью. Конечно, я думал, что со временем мы сыграем свадьбу, но жизнь распорядилась по-другому», — сказал актер.

Пока он сидел в колонии, как соучастник убийства, его первая любовь ушла из жизни. «Кто-то подсадил ее на героин. Она умерла от передозировки наркотиков. Мне некого винить в этом никого, кроме себя. Если бы был рядом, все случилось по-другому», — заявил актер.

Только после такой трагедии в своей жизни актер понял, что нужно что-то менять в своей жизни, иначе он просто погибнет. «Самое главное, что я понял, когда вышел из тюрьмы – надо ценить жизнь», — сказал актер, который в скором времени пересмотрел свои взгляды на жизнь и поступил в Училище имени Щепкина.

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Тэги:

Борис КорчевниковИгорь ПетренкоПрограмма "Судьба человека"
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Первая любовь Игоря Петренко умерла от передозировки наркотиков
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