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Отсидевший в тюрьме Игорь Петренко рассказал о страшном убийстве

Актеру, тогда еще студенту, дали 2,5 года как соучастнику.

Отсидевший в тюрьме Игорь Петренко рассказал о страшном убийстве
Петренко провел 2,5 года в колонии/globallookpress.com

Актёр Игорь Петренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что на протяжении двух с половиной лет сидел в тюрьме. «Я до сих пор не понимаю, что это было. Произошла трагическая история. У нас с товарищем были отличные отношения. Он пошел в институт. У него возник бизнес с одногруппниками. У него появились деньги, на которые мы вместе вкушали свалившиеся радости. Это было ощущение начала взрослой жизни», — сказал актер.

Игорь Петренко. Фото
Петренко отсидел в тюрьме 2,5 года/http://globallookpress.com

Как рассказал Петренко, потом случился конфликт, посыпались угрозы в адрес товарища. «Друг мой собрался в бой. Я как рыцарь тоже начал настраиваться. Мне тогда было всего 14 лет. Мы приехали на стрелку. Тогда можно было договориться, не открывать ящик Пандоры, но случилось страшное. Товарищ убил человека. Я был соучастником. Это произошло 13 декабря. Я вышел через несколько дней на кухню и сказал себе: «Твоя жизнь закончилась», — вспомнил актер.

Потом началось следствие. Петренко и его друга посадили в тюрьму. Спустя 2,5 года будущую звезду отпустили под подписку о невыезде.

«Многие не понимали свидетель я или обвиняемый. Суд был на втором курсе института, в котором я уже тогда учился. Если бы не поступил, то неизвестно, что бы было. Я был психологически раздавлен», — заметил актер.

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Тэги:

Борис КорчевниковИгорь ПетренкоПрограмма "Судьба человека"
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Отсидевший в тюрьме Игорь Петренко рассказал о страшном убийстве
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