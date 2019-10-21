Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом. У многих подписчиков звезды сложилось впечатление, что она ждет ребенка от актера. В комментариях ее тут же принялись поздравлять: «Неужели от Виторгана? Так быстро!»

Сама Нинидзе развеяла интригу: «Скоро во всех кинотеатрах «Верность» режиссера Нигина Сайфуллаева. Рядом с ней на фотографии можно увидеть других девушек, которые были задействованы в съемках.

Напомним, что после развода со светской львицей Ксенией Собчак Виторган недолго был одинок. Его стали часто замечать в обществе Нинидзе. Сам актер и его спутница жизни со временем перестали скрывать нежные чувства друг к другу.

Недавно они вместе были на премьере картины «Текст». Там же, кстати, появилась и Собчак со своим нынешним мужем режиссером Константином Богомоловым. Многие отметили, что на протяжении всего вечера Собчак и Виторган делали вид, что не знают друг друга. Они даже не стали здороваться.