Съемки фильма о Началовой перенесут из-за госпитализации Талызиной

Продюсер рассказал, что планировал начать работу над кинолентой после 10 октября, но актриса попала в больницу и группа предпочтет дождаться ее.

Продюсер байопика о Юлии Началовой Андрей Загорский готов перенести съемки фильма из-за госпитализации актрисы Валентины Талызиной. В разговоре с журналистами Teleprogramma.pro Загорский пожелал, чтобы актриса быстрее пришла в форму, ведь ей предстоит принять участие в съемках автобиографичной ленте о певице. Приступить к работе Талызина должна была после 10 октября.

«Она четко сказала, что после 10 октября она будет в Москве, придет в норму. Спустя 10 дней после возвращения с отдыха она попадает в больницу. Некоторое время назад я видел дочь Талызиной – Ксюшу Хаирову, дочь. Тогда ничего не предвещало этой ситуации. Сейчас Ксюша говорит, что там просто нога. Но на самом деле там был микроинсульт. Благо, все обошлось», — экспертно заявил Загорский.

больше по теме Талызина отказалась комментировать свое состояние после экстренной госпитализации 84-летняя актриса была доставлена в больницу с микроинсультом.

Продюсер подчеркнул, что не может рассказать, какие процедуры проводят Талызиной. Он не уверен, что в скором времени Валентина Илларионовна будет вновь «на коне», несмотря на то, что ей предстоят многочисленные съемки.

«Мы должны были в конце октября – начале ноября сделать конкретные съемочные дни под Валентину Илларионовну. Но, как видите, в очередной раз что-то происходит. Сейчас я уже не уверен, что она вот так сразу выйдет на съемочную площадку. Не надо над ней издеваться. Но до конца года пара сцен все же будет», — резюмировал он.