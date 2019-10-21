Друзья Васильев и Ксенофонтова ничего не знают о госпитализации Талызиной

Друзья знаменитой артистки услышали о том, что Валентина Илларионовна госпитализирована, от журналистов.

Близкие друзья 84-летней Валентины Талызиной Александр Васильев и Елена Ксенофонтова ничего не знают о госпитализации актрисы. В беседе с порталом Teleprogramma.pro знаменитости отметили, что о проблемах Валентины Илларионовны узнали только от журналистов и не могут дать оперативную информацию по ее состоянию. Так, Елена пояснила, что сама она была на съемках.

«Я, к сожалению, не знаю. Сейчас буду ей звонить. Я была на работе, на съемках, поэтому не знала и новости по телевизору не смотрела. Пока что я никаких комментариев давать не буду. Если вы дозвонитесь до родственников и если они посчитают нужным рассказать вам, то тогда да», — заявила Ксенофонтова.

больше по теме Талызина отказалась комментировать свое состояние после экстренной госпитализации 84-летняя актриса была доставлена в больницу с микроинсультом.

Васильев, в свою очередь, также обещал созвониться с близкими Валентины Илларионовны.

«Я впервые от вас слышу, что Валентина в больнице. С ней не связывался. Свяжусь обязательно», — резюмировал ведущий «Модного приговора».

Напомним, 21 октября в СМИ появилась информация, что актрису Моссовета Валентину Талызину госпитализировали с микроинсультом. Чуть позже Сама Талызина информацию опровергла и заявила, что действительно находится в медучреждении, но ни о каком ишемическом приступе речи не идет.