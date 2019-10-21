Прослезившаяся мать Ратмира Шишкова собралась в гости с подарками к сыну Тимати

Ляля Михайловна не ожидала, что ребенка назовут в честь ее сына. Женщина не сдерживала эмоций.

Мать музыканта Ратмира Шишкова, который погиб в страшной аварии в столице 12 лет назад, заявила, что в ближайшее время навестит маленького сына Тимати. Сама женщина уже сделала звонок рэперу и поздравила с появлением на свет сына. Женщина сказала, что была тронута до слез, когда узнала, что ребенка назвала в честь ее сына. Таким образом, как она считает, память о Ратмире Шишкове будет увековечена.

«Тимур счастлив, ведь парень долгожданный. Обязательно куплю что-то для маленького Ратмирчика в подарок и приеду в гости посмотреть», — сказала мама Ратмира Шишкова.

больше по теме Решетова и Тимати не планировали рожать ребенка за границей Кстати, первая дочь знаменитого рэпера родилась в доминиканской больнице.

Отметим, что у Ратмира Шишкова осталась дочь. Девочка появилась на свет через два часа после того, как ее отец погиб в аварии. Тимати как может помогает ребенку найти свое место в этом мире.

Что касается Анастасии Решетовой, которая и родила сына Тимати, то женщина чувствует себя прекрасно. В первый день к ней пускали только родственников, а затем уже всех подруг, сообщает «СтарХит».