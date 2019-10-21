57-летняя жена Виторгана не справляется с подрастающей дочерью

Ирина, 57-летняя жена 79-летнего Эммануила Виторгана, пожалуй, впервые обратилась в социальных сетях к помощи подписчиков. Промучившись час с непослушной Этель, она написала в Instagram супруга: «Уже час пытаюсь уложить, не спит и все… Посоветуйте, мамочки, что делать?»

Фолловеры порекомендовали Ирине лечь рядом с девочкой, дескать малышка успокоится и заснет. Но не тут-то было – благополучно задремала мама, а Этель продолжила бодрствовать.

Многие порекомендовали Виторган взять девочку на руки, но женщина сразу же отвергла это предложение – полуторогодовалая дочь весит 15 кг и уже не по силам Ирине. В итоге супруге народного артиста пришелся по вкусу совет некой Елены Бурангуловой.

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«Садитесь на пол, кладите на ноги большую подушку 70/70. На нее – малышку и качаете ногами, припевая песенку. Троих детей вырастила. Так укачивала», — написала она в комментариях.

«Хороший совет, пресс покачаю заодно. Благодарю!» — ответила Ирина.