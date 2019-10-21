Репетитор обокрала московскую семью на 300 тысяч рублей

В Москве стражи порядка раскрыли необычную кражу. В отдел полиции обратился 40-летний житель поселения Вороновское. На протяжении месяца из квартиры москвича были похищены дорогостоящие ювелирные украшения на общую сумму в 300 тысяч рублей. Злоумышленник, как оказалось, не вскрывал квартиру и не влезал в окно, а спокойно заходил в жилище потерпевших. Причем, они еще и платили ему деньги за визиты.

Полицейским удалось установить, что похитителем драгоценностей являлась 38-летняя женщина-репетитор, которую семейная пара наняла, чтобы она занималась с их ребенком. Даму удалось вывести на чистую воду, установив камеру в квартире. На видеозаписи хорошо видно, как педагог, не церемонясь, осматривает полки хозяев квартиры, а потом что-то забирает с собой.

«Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу при выходе из дома заявителя, — передает пресс-служба УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы. — Установлено, что женщина на протяжении нескольких недель похищала ювелирные украшения, которые затем сдавала в ломбард».

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Когда оперативники открыли дамскую сумочку учительницы, внутри обнаружились некоторые из похищенных украшений, так что женщина была поймана с поличным. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сейчас педагог находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.