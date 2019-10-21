НОВОСТИ

Репетитор обокрала московскую семью на 300 тысяч рублей

Педагога задержали с поличным.

Репетитор обокрала московскую семью на 300 тысяч рублей
Родители наняли ребенку репетитора и одновременно впустили в дом злоумышленницу. Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look

В Москве стражи порядка раскрыли необычную кражу. В отдел полиции обратился 40-летний житель поселения Вороновское. На протяжении месяца из квартиры москвича были похищены дорогостоящие ювелирные украшения на общую сумму в 300 тысяч рублей. Злоумышленник, как оказалось, не вскрывал квартиру и не влезал в окно, а спокойно заходил в жилище потерпевших. Причем, они еще и платили ему деньги за визиты.

Полицейским удалось установить, что похитителем драгоценностей являлась 38-летняя женщина-репетитор, которую семейная пара наняла, чтобы она занималась с их ребенком. Даму удалось вывести на чистую воду, установив камеру в квартире. На видеозаписи хорошо видно, как педагог, не церемонясь, осматривает полки хозяев квартиры, а потом что-то забирает с собой.

Кража
Стоп-кадр из видео, предоставленного пресс-службой московской полиции. Фото: 77.мвд.рф

«Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу при выходе из дома заявителя, — передает пресс-служба УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы. — Установлено, что женщина на протяжении нескольких недель похищала ювелирные украшения, которые затем сдавала в ломбард».

Когда оперативники открыли дамскую сумочку учительницы, внутри обнаружились некоторые из похищенных украшений, так что женщина была поймана с поличным. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сейчас педагог находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

домашнее обучениекражаМоскваполицияучительница
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Репетитор обокрала московскую семью на 300 тысяч рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: