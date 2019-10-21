Мать Заворотнюк заметили молящейся на Даниловском кладбище

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, Валентину Борисовну заметили на Даниловском кладбище столицы. Именно там находится могила святой Матроны Московской, которая, как утверждают верующие, помогает избавиться от различных болезней.

Информацию о том, что Валентина Борисовна действительно была на кладбище, подтверждают сразу несколько телеграм-каналов. Отмечается, что родственница могла поддаться на увещевания многочисленных фанатов, которые ранее говорили, что можно попросить о помощи Матрону Московскую.

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Кстати, Матрона Московская, которая смогла предсказать свою смерть за три дня, принимала людей и исцеляла до своего последнего вздоха. После того, как ее похоронили на Даниловском кладбище, к ней стали приходить многие жители столицы. Сюда было организовано настоящее паломничество. Поговаривают, что у могилы появился даже Иосиф Сталин. Правда, Матрона не смогла ему помочь. Генсек умер в 1953 году.

Кстати, на страничке в группе поддержки Заворотнюк в соцсетях пока эту информацию не опровергали. Не исключено, что женщина действительно была на кладбище, сообщает портал glavred.info.