НОВОСТИ

Мать Заворотнюк заметили молящейся на Даниловском кладбище

Женщина, судя по всему, пришла попросить святую Матрону о здоровье дочери.

Мать Заворотнюк заметили молящейся на Даниловском кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище/globallookpress.com

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, Валентину Борисовну заметили на Даниловском кладбище столицы. Именно там находится могила святой Матроны Московской, которая, как утверждают верующие, помогает избавиться от различных болезней.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Мать Заворотнюк видели на Даниловском кладбище/http://globallookpress.com

Информацию о том, что Валентина Борисовна действительно была на кладбище, подтверждают сразу несколько телеграм-каналов. Отмечается, что родственница могла поддаться на увещевания многочисленных фанатов, которые ранее говорили, что можно попросить о помощи Матрону Московскую.

Кстати, Матрона Московская, которая смогла предсказать свою смерть за три дня, принимала людей и исцеляла до своего последнего вздоха. После того, как ее похоронили на Даниловском кладбище, к ней стали приходить многие жители столицы. Сюда было организовано настоящее паломничество. Поговаривают, что у могилы появился даже Иосиф Сталин. Правда, Матрона не смогла ему помочь. Генсек умер в 1953 году.

Кстати, на страничке в группе поддержки Заворотнюк в соцсетях пока эту информацию не опровергали. Не исключено, что женщина действительно была на кладбище, сообщает портал glavred.info.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиВалентина ЗаворотнюкДаниловское кладбищеМатрона Московская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мать Заворотнюк заметили молящейся на Даниловском кладбище
Интересно?
Поделись с друзьями: