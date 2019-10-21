«От него исходит сексуальная энергия»: Волочкова оправдалась за поцелуй с Запашным

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» высказалась по поводу своего поцелуя с 43-летним дрессировщиком Эдгардом Запашным. Не так давно журналисты застали звезд вместе. Сразу пошли слухи, что у них роман.

«От Эдгарда Запашного исходит сексуальная энергия. Там что, был поцелуй, как у Собчак с мужем на свадьбе? Я человек эмоциональный, дружелюбный. Мы познакомилась с Эдгардом больше десяти лет назад. Он мне помогал по жизни. У меня есть любимый человек, с которым я живу уже больше года. Мы просыпаемся в одной постели. Никакого романа с Запашным у меня нет. Давайте я сейчас вас поцелую. И сразу скажут, что у нас роман», — сказала балерина журналисту.

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Танцовщица добавила, что у нее много завистников. «Я красивая, худая, стройная. Бог дал мне красоту. Просто ее поддерживать нужно», — сказала она.

Также танцовщица заметила, что она не собирается пользоваться уколами красоты. «Чем меньше вмешиваешься в свой организм, тем лучше», — подчеркнула Анастасия Волочкова.