НОВОСТИ

Полина Гагарина не стала отменять концерт в Красноярске из-за трагедии

Певица отработала шоу ради своих поклонников.

Полина Гагарина не стала отменять концерт в Красноярске из-за трагедии
Полина Гагарина приехала в Красноярск сразу после трагедии. Фото: globallookpress.com

20 октября певица Полина Гагарина выступила с концертом в городе Красноярске. Однако на следующий день она призналась, что хотела отменить это шоу.

«В связи с трагическими событиями в Красноярском крае мы хотели отменить концерт, но все же приняли решение его провести», — написала артистка в Instagram, поблагодарив всех, кто пришел на ее выступление.

День траура по жертвам ЧП в регионе был назначен на 21 октября, что позволило певице провести развлекательное мероприятие.

Напомним, в ночь на 19 октября на золотом прииске в Красноярском крае вода разрушила пять незаконно построенных дамб и снесла временные постройки, в которых жили рабочие. 15 человек погибли, судьба еще пятерых остается неизвестной. Утром 21 октября региональный минздрав сообщил, что число пострадавших увеличилось до 27 человек.

«Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и надеюсь на чудо и спасение тех, кто может быть жив. Сил всем и мужества все пережить», — добавила Гагарина.

А как вы думаете, может, певице стоило все-таки отменить концерт?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

концертКрасноярскКрасноярский крайотмена выступленияотмена концертаПолина Гагарина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Полина Гагарина не стала отменять концерт в Красноярске из-за трагедии
Интересно?
Поделись с друзьями: