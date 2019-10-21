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Николаю Бандурину не хватает три миллиона рублей на строительство дома

Звезды организуют ради него благотворительные концерты, чтобы собрать необходимую сумму.

Николаю Бандурину не хватает три миллиона рублей на строительство дома
Бандурин строит новый дом/http://globallookpress.com

Артист Николай Бандурин, у которого около года назад сгорел шикарный дом, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что ему нужно еще три миллиона рублей, чтобы завершить строительство нового особняка. Сейчас звезды эстрады, в частности, Евгений Петросян устраивают концерты. Вырученные деньги они отдают Бандурину, который сводит концы с концами.

Николай Бандурин. Фото
Бандурин собирает деньги на новый дом/http://globallookpress.com

«Дом строится скорее не по кирпичику, а по бревнышку. По брусику. Скоро в дом проведу отопление, электричество. Нужно еще миллиона три, чтобы полностью завершить строительство», — заметил Бандурин.

Как сказал актер, в этот раз он будет очень внимательно проверять работу строителей. Прежний дом сгорел из-за короткого замыкания. Повышенное внимание Бандурин уделит электропроводке.

При этом новый дом снова будет деревянным. Актер отмечает, что в деревянном строении даже дышится по-другому. В приметы актер не верит. Он считает, что новый особняк не сгорит, потому что два раза снаряд в одну воронку не попадает.

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Тэги:

Евгений ПетросянНиколай БандуринПрограмма "Ты не поверишь!"
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Николаю Бандурину не хватает три миллиона рублей на строительство дома
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