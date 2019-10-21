НОВОСТИ

Из квартиры режиссера Хамдамова вынесли драгоценности на крупную сумму

Среди них старинные украшения с бриллиантами.

Из квартиры режиссера Хамдамова вынесли драгоценности на крупную сумму
Руслан Хамдамов/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Неизвестные обворовали квартиру кинорежиссера Рустама Хамдамова. Как стало известно, на днях неустановленные лица проникли в жильце культурного деятеля в Москве и вынесли оттуда драгоценности. Всего режиссер фильмов «Нечаянные радости» и «Мешок без дна» оценивает ущерб в 300 тысяч рублей.

В полицию сценарист обратился с заявлением 19 октября. Силовикам 75-летний пострадавший рассказал, что в нарушении подозревает своего знакомого – тот на днях приходил в дом Хамдамова в Леонтьевском переулке. Вечером мужчины общались, а уже на следующее утро Рустам обнаружил исчезновение ценностей. Всего в списке значатся четыре предмета – кольцо с рубином, старинные серьги, брошь — камея и часы с ласточкой из бриллиантов. Похоже на фамильные драгоценности или антиквариат.

Как уточняет КП, сам Хамдамов придерживается мысли, что кража была совершена в момент, когда он отсутствовал в комнате. Не исключено, что в скором времени правоохранительные органы откроют уголовное дело.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ограблениеограбление домаРуслан ХамдамовХамдамов новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Из квартиры режиссера Хамдамова вынесли драгоценности на крупную сумму
Интересно?
Поделись с друзьями: