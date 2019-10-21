Из квартиры режиссера Хамдамова вынесли драгоценности на крупную сумму

Неизвестные обворовали квартиру кинорежиссера Рустама Хамдамова. Как стало известно, на днях неустановленные лица проникли в жильце культурного деятеля в Москве и вынесли оттуда драгоценности. Всего режиссер фильмов «Нечаянные радости» и «Мешок без дна» оценивает ущерб в 300 тысяч рублей.

В полицию сценарист обратился с заявлением 19 октября. Силовикам 75-летний пострадавший рассказал, что в нарушении подозревает своего знакомого – тот на днях приходил в дом Хамдамова в Леонтьевском переулке. Вечером мужчины общались, а уже на следующее утро Рустам обнаружил исчезновение ценностей. Всего в списке значатся четыре предмета – кольцо с рубином, старинные серьги, брошь — камея и часы с ласточкой из бриллиантов. Похоже на фамильные драгоценности или антиквариат.

Как уточняет КП, сам Хамдамов придерживается мысли, что кража была совершена в момент, когда он отсутствовал в комнате. Не исключено, что в скором времени правоохранительные органы откроют уголовное дело.