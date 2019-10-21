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Петросян ради молодой возлюбленной истязает себя в зале трижды в неделю

Как отметил юморист, надо внимательно относиться к своему здоровью.

Петросян ради молодой возлюбленной истязает себя в зале трижды в неделю
Петросян часто посещает спортзал/http://globallookpress.com

Юморист Евгений Петросян в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что он три раза в неделю посещает спортзал. Сатирик качает мышцы. Все уверены, что это он делает, чтобы понравиться своей молодой возлюбленной, тридцатилетней помощнице Татьяне Брухуновой.

Татьяна Брухунова. Фото
Брухунова следит, чтобы Петросян был в прекрасной форме/http://globallookpress.com

«Я хожу в тренажёрный зал 2-3 раза в неделю. Надо внимательно относиться к своему здоровью. Сейчас сумасшедшего графика в гастрольных выступлениях у меня нет. Но я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал», — заявил юморист.

Как добавил Петросян, надо ценить каждый день своей жизни. «Мы живем – это уже радость. Утром проснулся – радость. Солнышко выглянуло – радость. Дождь пошел – помылся, радость. Нужно ценить хорошие моменты своей жизни. Мы порой не замечаем своего счастья. Оно рядом, а мы мимо прошли», — заметил сатирик.

Кстати, недавно в его жизни случилось радостное событие. Бывшая жена Елена Степаненко вернула ему личные вещи. «Нужно любить жизнь прежде всего. Надо хорошо относиться к людям и тогда они будут к тебе хорошо относиться», — философски порассуждал сатирик.

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Евгений ПетросянПрограмма "Ты не поверишь!"Татьяна Брухунова
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Петросян ради молодой возлюбленной истязает себя в зале трижды в неделю
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