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Валентину Талызину госпитализировали с микроинсультом

Состояние 84-летней актрисы медики оценивают как среднетяжелое.

Валентину Талызину госпитализировали с микроинсультом
Валентина Талызина/Фото: https://www.instagram.com/p/BdBIUHgDW3x/

Актрису Валентину Талызину экстренно госпитализировали. По информации СМИ, у 84-летней артистки случился ишемический приступ. Звезду «Иронии судьбы» доставили в больницу Москвы 21 октября. Состояние Талызиной оценивается как среднетяжелое – сейчас за ней следят врачи. РЕН ТВ отмечает, что в ближайшие несколько дней народная артистка проведет под наблюдением специалистов, позже ее переведут в реабилитационный центр . Сейчас угрозы для жизни актрисы нет. Официальные представители артистки ситуацию пока не подтвердили и не опровергли.

Отметим, что Талызина с 2015 года не снимается в новых фильмах, но активно работает в Академическом театре имени Моссовета с 1958 года. Самой любимой сыгранной героиней Талызина неоднократно называла Женю из фильма Сергея Бодрова-старшего «Непрофессионалы». В скором времени Валентина Илларионовна должна была появиться в роли матери Юлии Началовой в автобиографическом фильме.

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Валентину Талызину госпитализировали с микроинсультом
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