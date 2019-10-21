Валентину Талызину госпитализировали с микроинсультом

Актрису Валентину Талызину экстренно госпитализировали. По информации СМИ, у 84-летней артистки случился ишемический приступ. Звезду «Иронии судьбы» доставили в больницу Москвы 21 октября. Состояние Талызиной оценивается как среднетяжелое – сейчас за ней следят врачи. РЕН ТВ отмечает, что в ближайшие несколько дней народная артистка проведет под наблюдением специалистов, позже ее переведут в реабилитационный центр . Сейчас угрозы для жизни актрисы нет. Официальные представители артистки ситуацию пока не подтвердили и не опровергли.

Отметим, что Талызина с 2015 года не снимается в новых фильмах, но активно работает в Академическом театре имени Моссовета с 1958 года. Самой любимой сыгранной героиней Талызина неоднократно называла Женю из фильма Сергея Бодрова-старшего «Непрофессионалы». В скором времени Валентина Илларионовна должна была появиться в роли матери Юлии Началовой в автобиографическом фильме.