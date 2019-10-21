Экс-возлюбленная сына Наташи Королевой регулярно ему изменяла

Причиной расставания 24-летней экс-участницы проекта «Дом-2» Марии Слугиной и 17-летнего сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко стали многочисленные измены девушки. Об этом рассказала приятельница пары, которая не стала раскрывать своего имени.

Как она заявила, у Марии Слугиной якобы темное прошлое. Мол, девушка часто проводила время с богатыми джентльменами. В обмен на сексуальные отношения они дарили ей абонементы в спортзал, путешествия и даже машины.

Архип Глушко был наслышан о похождениях своей второй половинки. Он влюбился и считал, что девушка исправится. К сожалению, Слугина продолжала изменять подростку направо и налево.

В какой-то момент Архип Глушко поймал свою возлюбленную на откровенном вранье. После этого он решил поставить точку в их отношениях. При этом знакомая сына Наташи Королевой отмечает, что сейчас он много времени проводит на сайтах знакомств. Архип хочет встретить вторую половинку. Кстати, ровесницу он не рассматривает. Его всегда интересовали девушки постарше, сообщает «СтарХит».