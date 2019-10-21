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«Я не хотела жить»: Рудковская в деталях вспомнила развод с Батуриным

По словам продюсера, это был самый тяжелый период в ее жизни.

«Я не хотела жить»: Рудковская в деталях вспомнила развод с Батуриным
Рудковская тяжело переживала расставание с детьми от Батурина/http://globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что пережила самый тяжелый период своей жизни, когда разводилась с миллиардером Виктором Батуриным. Как она сказала, экс-супруг пообещал превратить ее жизнь в ад и слово сдержал. Она отметила, что муж не хотел отдавать ей детей, а это было для нее просто невыносимо.

Яна Рудковская. Фото
Рудковская вспомнила тяжелый развод с Батуриным/http://globallookpress.com

«Я просто жить не хотела. Это был самый тяжелый период моей жизни. Я прошла с Батуриным 221 суд. Два года через адвокатов доказывала, что дети должны быть со мной. Лазила через заборы, чтобы их увидеть. Мои слезы не видел никто. Ни папа, ни мама, ни муж», — заявила Яна Рудковская.

Как сказала продюсер, история в итоге благополучно для нее завершилась. «Потом мужа арестовывают, детей отдают. Красивая история, прямо как в сказке», — заметила она.

Рудковская уверена, что дети для любой мамы самое важное в жизни. «Дети – это все. В итоге именно они из-за скандалов родителей становятся несчастными. Они говорили, что им не хватает меня. Но потом, когда мне ихвернули, я поняла, что няни им заменяли меня. Если у женщины забрать ребенка – это трещина. И если забрать ребёнка, склеить трещину очень тяжело», — заверила супруга фигуриста Евгения Плющенко.

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Тэги:

Виктор БатуринПрограмма "Ты не поверишь!"Яна Рудковская
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«Я не хотела жить»: Рудковская в деталях вспомнила развод с Батуриным
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