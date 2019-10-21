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Басков отметил день рождения в номере за 2,5 миллиона рублей

«Натуральный блондин» провел время с мамой в Монте-Карло.

Басков отметил день рождения в номере за 2,5 миллиона рублей
Басков отгулял день рождения в Монте-Карло/globallookpress.com

Певец Николай Басков отметил свой 43-й день рождения в Монте-Карло. Он расположился вместе с мамой в шикарном номере в пятизвездочной гостинице. Стоимость апартаментов составляет 2,5 миллиона рублей за сутки. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Николай Басков. Фото
Басков отметил день рождения в Монте-Карло/globallookpress.com

Отметим, что площадь номера составила свыше пятисот квадратных метров. В нем сразу несколько ванных комнат и гостиных. Кстати, вид из окон в номере был на казино. Как известно, «золотой голос России» любит посещать игровые заведения. Не так давно он выиграл в таком месте три миллиона рублей. Как заверил Басков, он может проиграть определенную сумму, но она не такая большая, как можно подумать. Исполнитель бережно относится к деньгам.

В этом году Басков отмечал праздник с мамой. Рядом не было его давнего друга Филиппа Киркорова, у которого сейчас идут гастроли по городам страны. Отметим, что поп-король по этому поводу не сильно переживает. С другом он пообещал отгулять позже.

«Мы с Колей, когда встречаемся, любим ходить в кино. У нас есть любимый кинотеатр. Просто можем сходить на веселую комедию и вкусно покушать. Правда, сейчас мы на диетах, поэтому вкусно поесть не про нас. Кстати, порой у нас случаются казусы. Приобретаем одно и то же. Однажды не сговариваясь пришли в одинаковых нарядах на модный показ Юдашкина. Вышли на сцену в одинаковых костюмах дорогой итальянской марки. На будущее решили делать созвон, чтобы не повторяться. Кто успел приобрести первым — того и тапки», — заявил поп-король.

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Тэги:

Монте-КарлоНиколай БасковПрограммы "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров
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Басков отметил день рождения в номере за 2,5 миллиона рублей
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