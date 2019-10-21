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Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой

Телеведущий не понял, как юморист мог пропустить смешной ролик со своей коллегой.

Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Галкин потроллил Гузееву/http://globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил смешной ролик, где главным действующим лицом стала ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева. Как известно, за последний год друг юмориста Гарик Харламов часто выкладывал на своей страничке смешные ролики с актрисой. Он откровенно троллил телеведущую. Сейчас, судя по всему, к этому присоединился Максим Галкин.

На кадрах записи можно увидеть, как телеведущая пытается записать ролик. При этом это плохо у нее получается. «Вы смотрите «Давай поженимся!» на официальном канале Ютуб. Не забудьте подписаться», — произносит Гузеева и сбивается.

«Еще раз. Давайте сделаем чуток мягче, побыстрее. Просто я устала, не знаю, что мне уже делать. Все, пишем чистовое, пишу. Что вы меня заикаться заставляете? Попробуйте только выложить кто-нибудь на Ютуб. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть новые выпуски», — говорит далее Лариса Гузеева.

«Гарик Харламов. Как ты мог это пропустить?» — задал резонный вопрос своему товарищу Максим Галкин. В комментариях шоумен отреагировал на эту запись: «У тебя связи на Первом канале сильнее», — заметил он.

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Тэги:

Гарик ХарламовЛариса ГузееваМаксим Галкинпрограмма "Давай поженимся"
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Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
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