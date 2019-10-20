Подруга изменила режиссеру Роману Каримову со звездой «Квартета И»

Российский режиссер Роман Каримов («Неадекватные люди», «Чёрная вода», «Днюха!») сделал неожиданное признание. 35-летний киношник открыто написал в Facebook, что его девушка изменила ему с актером Леонидом Барацем, участником комического театра «Квартет И». Последний, по словам молодого мужчины, знал, что дама несвободна, но все равно позволил себе приударить за ней.

«Девушка моментально выгнана поганой метлой. Но вот что делать с ним (Барацем. — прим. авт.)?» — написал Каримов.

Позже режиссер удалил данный пост, но друзья продолжают поддерживать его на странице в социальной сети. Роман указал страницу своей бывшей возлюбленной в Instagram. Девушку зовут Татьяна, и в своем аккаунте она пока никак не высказалась о сложившейся ситуации. У Бараца на странице тоже тишина. Он, кстати, сейчас не женат и вполне мог бы позволить себе роман с молодой дамой.

А какой совет вы бы дали молодому режиссеру?