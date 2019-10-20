НОВОСТИ

Проклова рассказала о домогательствах к ней на съемках «Снежной королевы»

По словам актрисы, эта травма детства с ней на всю жизнь.

Проклова рассказала о домогательствах к ней на съемках «Снежной королевы»
К Прокловой приставали на съемках "Снежной королевы"/http://globallookpress.com

Актриса Елена Проклова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как на съёмках картины «Снежная королева», когда ей было всего 12 лет, к ней приставал мужчина.

Елена Проклова. Фото
К Прокловой приставали на съемках «Снежной королевы»/http://globallookpress.com

В легендарной картине, напомним, она сыграла Герду. С тех пор, как она отметила, ей нанесена душевная травма, от которой она уже никогда не сможет оправиться. Звезда впервые выступила с таким признанием перед широкой аудиторией.

«Там костюмерная была в подвале. Каждый раз приходилось идти туда и переодеваться. Каждый раз на входе в подвал меня поджидал человек из съемочной группы. Он был средних лет. Он меня хватал за интимные места», — заявила актриса.

Как отметила Елена Проклова, с ней вместе на съёмках была ее бабушка, но она стеснялась по какой-то причине ей пожаловаться. «Меня просто охватил ужас, который поселился во мне. Эта травма детства со мной теперь на всю жизнь», — сказала Елена Проклова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена Прокловапрограмма "Звезды сошлись"Фильм "Снежная королева"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Проклова рассказала о домогательствах к ней на съемках «Снежной королевы»
Интересно?
Поделись с друзьями: