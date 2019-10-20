Проклова рассказала о домогательствах к ней на съемках «Снежной королевы»

По словам актрисы, эта травма детства с ней на всю жизнь.

Актриса Елена Проклова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как на съёмках картины «Снежная королева», когда ей было всего 12 лет, к ней приставал мужчина.

В легендарной картине, напомним, она сыграла Герду. С тех пор, как она отметила, ей нанесена душевная травма, от которой она уже никогда не сможет оправиться. Звезда впервые выступила с таким признанием перед широкой аудиторией.

«Там костюмерная была в подвале. Каждый раз приходилось идти туда и переодеваться. Каждый раз на входе в подвал меня поджидал человек из съемочной группы. Он был средних лет. Он меня хватал за интимные места», — заявила актриса.

Как отметила Елена Проклова, с ней вместе на съёмках была ее бабушка, но она стеснялась по какой-то причине ей пожаловаться. «Меня просто охватил ужас, который поселился во мне. Эта травма детства со мной теперь на всю жизнь», — сказала Елена Проклова.