В Грузии актеров московского театра встретили протестной акцией

20 октября в грузинском городе Кутаиси актеры местного театра провели акцию протеста перед гастролями московских коллег. Артисты Инга Какиашвили и Рези Каросанидзе раздали зрителям листовки, в которых было написано, что Россия является оккупантом. По словам протестующих, их целью было напомнить публике о том, что 20 процентов территории их страны занято другим государством.

«Мы осуждаем это и в свете происходящего не согласны с приездом Московского театра. Таким образом, мы напомнили нашим гостям, что их страна является оккупантом», — цитирует Ингу Какиашвили Первый канал Грузии.

Но далеко не все сотрудники театра поддержали эту акцию. Руководство учреждения прокомментировало, что дружба российских и грузинских актеров не имеет отношения к политике, потому гастрольные спектакли состояться.

Напомним, под пресловутыми 20 процентами территории имеются в виду республики Абхазия и Южная Осетия, суверенитет которых Россия признала в 2008 году. Нынешние грузинские власти отказываются признавать независимость этих регионов и называет их «оккупированными».