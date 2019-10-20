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«Тимурович едет домой»: Решетову с сыном выписали из роддома

Чтобы забрать возлюбленную с малышом, Тимати приехал в больницу вместе с семьей.

«Тимурович едет домой»: Решетову с сыном выписали из роддома
Анастасия Решетова и Тимати Фото: globallookpress.com

Накануне, 16 октября, 23-летняя модель Анастасия Решетова подарила Тимати наследника. У пары родился сын Ратмир. Спустя четыре дня молодую маму вместе с ребенком уже выписали из больницы. Чтобы забрать возлюбленную с малышом домой, Тимати приехал в медучреждение с семьей – мамой Симоной Юнусовой, пятилетней дочерью Алисой и братом Артемом. Снимки с комментарием «Тимурович едет домой» появились в блоге рэпера.

Почти на всех фото Анастасия Решетова стоит с широкой улыбкой на лице и огромным букетом белых роз, который преподнес ей возлюбленный. На самом первом снимке из всей серии брата на руках держит дочка Тимати Алиса, которая тоже не может скрыть положительных эмоций. Совсем недавно девочка познакомилась с маленьким Ратмиром и, видимо, буквально с первого взгляда полюбила его.

Напомним, роды дались модели нелегко – они длились больше 15 часов. Но спустя сутки Решетова была уже активна в Сети и продемонстрировала поклонникам свою фигуру.

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«Тимурович едет домой»: Решетову с сыном выписали из роддома
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